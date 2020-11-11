في عيد ميلاد سهام جلال.. ماذا فعلت عند محاولة حصرها في أدوار الإغراء

تحتفل الفنانة سهام جلال اليوم الاربعاء 11 نوفمبر، بعيد ميلادها الـ 48، فهي من مواليد 19720.
بدأت النجمة مشوارها الفني عام 1998، ولكن من خلال الإعلانات، ثم عملت كعارضة أزياء، وبعد ذلك اتجهت للتمثيل.
بدايتها الفنية كانت من خلال فيلم "النمس"، ولكنها حققت نجاحًا كبيرًا بعد أن شاركت ببطولة فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية".
وشاركت سهام جلال أيضا في بطولة عدد من الأفلام منها "جواز بقرار جمهوري" و"حرب أطاليا" و"حمادة يلعب".
وفي تصريحات سابقة لها، أكدت سهام جلال أن المخرجين حاولوا حصرها في أدوار الإغراء، وهو الأمر الذي رفضته، وجعلها تعتذر عن الكثير من العروض الفنية.
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