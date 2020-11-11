علي عثمان ينضم لأسرة مسلسل «عش الدبابير»

انضم الفنان الشاب علي عثمان لأسرة مسلسل "عش الدبابير"، بطولة النجم مصطفى شعبان وعمرو سعد، والذي من المقرّر أن ينافس في السباق الرمضاني 2021.
ينطلق تصوير أحداث المسلسل بداية شهر ديسمبر المقبل، وذلك بعد الانتهاء من معاينة أماكن التصوير، من جانب المخرج أحمد خالد موسى.
ينتمي "عش الدبابير" إلى الدراما الشعبية، وتدور قصة المسلسل حول شخصين تربطهما صداقة قوية يواجهان صعابًا ومشكلات كبيرة مع عدو لهما يحاول يسيطر عليهما ويتحكم فيهما، مما يجعلهما يدخلان معه في صراعات عديدة.
مسلسل "عش الدبابير"، بطولة عدد كبير من نجوم الفن من بينهم عمرو عبد الجليل، حنان مطاوع، ياسمين رئيس، وعدد كبير من الشباب وضيوف الشرف، ويتبقى شخصيتان نسائيتان سيتم الإعلان عنهما خلال الأيام المقبلة.
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