كارمن سليمان تتألق مع شقيقتها عبر إنستجرام

شاركت الفنانة كارمن سليمان جمهورها بصورة جديدة لها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت كارمن سليمان بالصورة مع شقيقتها المشتبه لها بدرجة كبيرة، وعلقت كارمن، على الصورة "أنت توأم روحي"، وانهالت التعليقات من متابعيها وجاءت بين "ربنا يخليكوا لبعض" و "ماشاء الله عسلات".

وكانت آخر أعمال كارمن سليمان أغنية "لينا رقصة" والتي حققت نجاحا كبيرا جدًا حيث كسرت عبر قناتها الرسمية على موقع "اليوتيوب".

تقول كلمات الأغنية :"يا نقاوة عينيا .. ياروح قلبي .. يا أغلى الناس .. معقولة حلاوتك دي .. بدوب في إيديك .. من الإحساس.. يا نقاوة عينيا .. ياروح قلبي .. يا أغلى الناس .. معقولة حلاوتك دي .. بدوب في إيديك .. من الإحساس".

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أغنية "لينا رقصة" كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وميكس وماستر جلال الحمداوي، والفيديو كليب من إخراج مصطفى عامر.