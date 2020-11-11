في عيد ميلاد أحمد الفيشاوي.. تعرف على عدد زيجاته

يحتفل الفنان أحمد الفيشاوي، نجل الفنان الراحل فاروق الفيشاوي والفنانة سمية الألفي، اليوم الأربعاء 11 نوفمبر بعيد ميلاده الـ .41
وتزوّج الفيشاوى 6 مرات، الأولى من السيدة هند الحناوي والدة ابنته الوحيدة، وقد شغلت قضية زواجهما الجمهور لفترة طويلة؛ نظرًا لتبادل القضايا .بينهما لسنوات طويلة
أما الزيجة الثانية فكانت من وسام عاطف، واستمر الزواج 40 يومًا فقط، والزيجة الثالثة من ألمانية تدعى دنيس ولمان، ثم تزوج لرابع مرة من الإعلامية اللبنانية رولا الدبس، وتظل الزيجة الخامسة سرية حتى الآن، حيث لم يعلن "الفيشاوى" عن اسم السيدة التى تزوجها، ومنذ عدة شهور .أعلن أحمد الفيشاوى عن زواجه من ندى الكامل
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