ندوة لـ مدير التصوير محسن أحمد بمهرجان الإسكندرية السينمائي.. اليوم

تعقد ندوة، لتكريم مدير التصوير محسن أحمد، اليوم الأربعاء، ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي، في دورته الـ 36.
جاء ذلك؛ بعد أن عقدت ندوة لتكريم الفنان الكبير عزت العلايلي بمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط والتي تحمل الدورة الـ 36 اسمه، أمس، حضرها نجله "محمود العلايلي" و العديد من النجوم وهم محمود حميدة، وصلاح عبدالله، وإلهام شاهين، ورانيا فريد شوقي، وشقيقتها عبير فريد شوقي، والمخرجين عمر عبد العزيز، وإيناس الدغيدي والناقد طارق الشناوي، والدكتور خالد عبد الجليل والإعلامية بوسي شلبي .
يذكر أن إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط ألغت حفل الافتتاح نظرًا للظروف الجوية الطارئة والتي سادت الإسكندرية.
يذكر أن إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط ألغت حفل الافتتاح نظرًا للظروف الجوية الطارئة والتي سادت الإسكندرية.
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