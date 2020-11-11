نيللي كريم تكشف حقيقة فسخ خطبتها بعد تصريحها عن مقاطعة الزواج في برنامج وفاء الكيلاني

نيللي كريم تحدثت لأول مرة عن جدل فسخ خطبتها من رجل الأعمال عمر إسلام، وذلك بسبب تصريحاتها في برنامج "السيرة" للإعلامية وفاء الكيلاني حول مقاطعتها للزواج مرة أخرى.

نيللي كريم ترد على أخبار فسخ خطبتها لأول مرة

وقالت نيللي كريم في تصريحات لها مع برنامج "ذا انسايدر بالعربي" إنها لم تكن تقصد في تصريحاتها في برنامج "السيرة" علاقتها بخطيبها، ولكن كان حديثها عن مقاطعة الزواج في سياق النقاش مع وفاء الكيلاني حول فشلها في تجارب الزواج السابقة، وذلك كان الغرض من السؤال والنقاش، قبل ان يثير التصريح ضجة ويربطه الجمهور بعلاقتها بخطيبها الحالي.

نيللي كريم توضح حقيقة تصريحها عن مقاطعة الزواج

وأضافت نيللي كريم مازحة إن وفاء الكيلاني حاصرتها بالأسئلة، وصفتها بالـ"الشاطرة" في ذلك الأمر، وهو ما جعلها ترد عليها بانها ستقاطع الزواج بعد ان قالت لها وفاء إنها فاشلة في الزواج، لذلك أجابت لها بهذا التصريح من أجل ان تتجاوز ذلك السؤال والنقاش في الحلقة، ويعتبر ذلك أول رد من نيللي كريم على الجدل الذي أثاره تصريحها وقتها، وتسبب في إثارة التكهنات والتساؤلات حول علاقتها بخطيبها عمر إسلام.

نيللي كريم تعلق على أزمة تصريحات كاملة أبو ذكري

وعلقت أيضاً نيللي كريم في تصريحاتها بالبرنامج عن أزمة تصريحات المخرجة كاملة أبو ذكري عن شعور بعض نجوم مسلسلها الأخير "100 وش" بالغرور، وقالت إن كاملة أبو ذكري تحب الممثلين الذين يعملون معها، وهذا شيء متأكدة منه، وقرأت تصريحاتها مثل الجميع، وأضافت إنها من الممكن أن تكون سمعت شيئاً أو رأت تصرف معين لذلك كتبت تدوينتها المثيرة للجدل بدافع الحب والنصيحة فقط، لأنها من أبناء مدرسة التواضع في المجال الفني مهما كان النجاح.

وكشفت نيللي كريم عن تجهيزها لمسلسل جديد لرمضان المقبل بعنوان "دهب"، وأشارت إلى أن فريق عمل المسلسل مازال في مرحلة التحضيرات وإنها تنتظر الانتهء من ارتباطاتها الفنية الحالية وخاصة فيلم "العميل صفر"، من أجل البدء في تصوير المسلسل والذي لم تكشف عن قصته وتفاصيله بعد، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه مسلسلها الأخير "ب 100 وش" في رمضان الماضي.