بعد عبلة كامل وشيرين عبد الوهاب..يوسف الشريف آخر ضحايا الشائعات هذا الأسبوع ويحذر الجمهور

عبلة كامل وشيرين عبد الوهاب ونشوى مصطفى وعدد من النجوم واجهوا شائعات عديدة هذا الأسبوع، لأسباب مختلفة، وآخرهم الفنان يوسف الشريف والذي عبر عن غضبه بسبب الفبركة والشائعات غير الحقيقية عنه.

يوسف الشريف غاضب بسبب فبركة تغريداته

وعبر الفنان يوسف الشريف عن غضبه الشديد بسبب فبركة تغريداته على مواقع التواصل الاجتماعي ونشر الشائعات عنه من خلالها، والتي من بينها آراء فنية واجتماعية وسياسية منسوبة إليه، وسببت له حرج وانتقادات على مواقع التواصل، ونشر نماذج من هذه التغريدات على حسابه بفيسبوك وقال:" تحذير هام: قام بعض الأشخاص بتزوير الكثير من التويتات لإيهام البعض انها تخصني على تويتر والفيس بوك، وحيث ان ذلك يدخل لبس على المتابعين وهو ما يسبب ضررا بالغا ويشكل عدة جرائم يعاقب عليها القانون".

وتابع يوسف الشريف:"لذلك اطالب الجميع توخي الدقة والحذر وعدم نقل عبارات وجمل لا تخصني وغير صادرة مني والرجوع دائما لصفحاتي الموثقة فقط لتسهيل الوصول إلى مرتكبي جرائم التزوير، لأن التزوير تزوير مهما كان المحتوى واللي مش بيحترم الناس وبيكذب عليهم مخطئ مهما كان المحتوى...أنا لا احترم الكذب مهما كان الهدف"، ووجه يوسف الشريف عدة تحذيرات للجمهور بسبب نسب هذه التغريدات إليه.

عبلة كامل الضحية الأشهر للشائعات هذا الأسبوع

وتصدرت الفنانة عبلة كامل مواقع التواصل منذ الأمس بسبب شائعات مرضها بالسرطان، والتي أقلقت الجمهور عليها، خاصة بعد اختفائها الطويل عن الأضواء والإعلام، بالتزامن مع شائعات اعتزالها أيضاً منذ فترة، ونفى الفنان أحمد كمال زوجها السابق، هذه الشائعات وأكد إن عبلة كامل بخير وتتمتع بصحة جيدة، وقال في وقت سابق إنها لم تعتزل ولكنها تبتعد عن الأضواء كعادتها وتنتظر انتهاء جائحة كورونا للعودة للعمل.

شيرين عبد الوهاب تنفي شائعة طلاقها

وواجهت الفنانة شيرين عبد الوهاب شائعات جديدة حول طلاقها من الفنان حسام حبيب، والتي تكررت أكثر من مرة في الفترة الأخيرة، ونشرت عدة تقارير أخبار حول وجود خلافات مالية بين شيرين وزوجها، قبل ان تنفيها شيرين بتغريدة قصيرة على تويتر قالت بها:" السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إحنا بألف خير".

نشوى مصطفى تواجه الشائعات بعد إصابتها بكورونا

وتعرضت أيضاً الفنانة نشوى مصطفى للشائعات حول حالتها الصحية بعد إصابتها بكورونا، والتي تطورت إلى شائعات وفاتها، قبل أن تتحدث بنفسها عن تفاصيل حالتها للإعلام، بالإضافة إلى تصريحات نجلها حول وضعها الصحي وطمأن الجمهور مؤخراً على استقرار حالتها في المستشفى بعد تدهورها في الفترة التي سبقت نقلها المستشفى.