تعرف على فعاليات اليوم الخامس لمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط

يشهد مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط، في يومه الخامس (الأربعاء)، عرض الفيلم "ماري"، والذى يشارك بالمسابقة الرسمية للمهرجان.
كما يعرض الفيلم الإسباني "شباك على البحر"، وفي نفس اليوم يتم عرض الفيلم اللبناني "بالصدفة" والذى تقوم ببطولته الفنانة كارول سماحة، ويتناول موضوعًا اجتماعيًا في إطار رومانسي، عن "امرأة تعاني من التهميش في مجتمع شرقي"، وتجسد المطربة اللبنانية كارول سماحة دور سيدة مضطهدة تتعرض للكثير من المشكلات الطبقية، إلى أن تحدث لها مفاجأة تقلب حياتها رأسًا على عقب، كما يسلط الضوء في الوقت نفسه على حالات مرض التوحد، التي تؤديها باميلا الكيك، باحترافية يُشهد لها بها.
وتتنوع موضوعاته التي تتمحور حول شاب غني يعمل في مجال التجهيزات الإلكترونية الخاصة بكاميرات المراقبة لتشمل سلامة المباني المهدّدة بالسّقوط بأي لحظة، والفقر المدقع الذي تعاني منه شريحة لبنانية تختبئ فيها متمسكة بالحياة رغم كل شيء، ويطلّ الفيلم أيضًا على قصص حبّ مختلفة تحدث لشخصيات في أعمار مختلفة للدلالة على أنّ الرومانسية لا تقتصر فقط على عمر الشّباب، بل أيضًا على أعمار من هم متقدمون أو في منتصف العمر.
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