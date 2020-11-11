زياد بن نحيت يتحدث عن دوره الأول في الفيلم السعودي "123 أكشن" ويرد على الانتقادات

زياد بن نحيت، الشاعر والممثل السعودي وبطل فيلم "123 أكشن"، تصدر تريند تويتر في الساعات الأخيرة بسبب الحديث عن دوره في الفيلم السعودي، وكذلك بسبب نسب بعض التصريحات المغلوطة إليه والتي حرص على نفيها وتوضيحها على تويتر اليوم.

زياد بن نحيت يتصدر تويتر بسبب فيلم "123 أكشن"

ونشر الشاعر والممثل السعودي زياد بن نحيت بياناً عبر حسابه بتويتر اليوم بعد تصدره للموقع، وذلك بسبب الجدل حول بعض التصريحات المغلوطة التي نسبت إليه عن نجاح الفيلم، وقال في تغريدة له:" السلام عليكم هنا أضع لكم توضيح باختصار حول مشاركتي بالفلم السعودي ٣٢١ اكشن من إنتاج شركة N ستارز السعودية وبعض الحسابات اللي تتحدث عن الفيلم بدون حتى ما تحضره وهذا يتنافى مع النقد الفني والمهني لأي عمل".

زياد بن نحيت يتحدث عن أهمية فيلم "321 أكشن"

وقال زياد بن نحيت في بيانه على تويتر أن صناعة السينما من الأشياء التي يجب التنافس عليها في السعودية،لأنها تعتبر قوة وسلاح ناعم لنشر الثقافة والتاريخ السعودي، وتمنى النجاح للتجارب السينمائية الشبابية في الفترة الأخيرة، وابدى اندهاشه من انتقادات البعض لفيلم "321 أكشن" رغم إنه مناسب لجميع الأعمار، وطالب الجمهور بدعم صناعة السينما السعودية، وان تكون الانتقادات هادفة وبناءة مع تأكيده إنه لا يوجد عمل خالي من الأخطاء.

زياد بن نحيت:"لست نادماً على تجربة 321 أكشن"

وقال زياد بن نحيت في تصريحات له مع برنامج "الراصد"، إنه متفهم لحالة الجدل بين الجمهور لكونه شاعر وحقق نجاحات كبيرة في ذلك المجال وتحول إلى مجال التمثيل، وقال إنه ليس نادماً على تلك التجربة، ووصفها بالحلم ويتمنى تقديم المزيد من الأعمال المحلية والعالمية التي تخدم المجتمع السعودي، وأضاف إن الفيلم لم يصل للمستوى الجماهيري الذي يتمناه صناعه، وذلك بسبب ظروف أزمة فيروس كورونا وتأثيرها على الإقبال الجماهيري وكذلك لانه تجربة تلقائية وطرحت بدون دعاية كافية، وهذا شيء طبيعي.

ويذكر أن "1 2 3 أكشن" فيلم تدور قصته حول تفاصيل ما يحدث خلف الكاميرا وحياة فريق عمل أحد الأفلام والمعاناة الخاصة بالوجوه الشابة، وعرض بالسينمات السعودية والخليجية مؤخراً، وينتمي الفيلم لنوعية الأعمال الكوميدية، ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم، ومن أبرزهم ميساء وغربي وزياد بن نحيت و ماجد مطرب فواز، ودايلر، وركان بن عبدالواحد، وخالد يسلم، وركان بو خالد، وفي فؤاد، ونور الدين اليوسف، والعمل من إخراج شادي الرملي.