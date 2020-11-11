والد حسام حبيب:"ابني رفض عروض مغرية لاستغلال شيرين عبد الوهاب وأموالها انتظمت بسبب إشرافه"

شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب عادا إلى الواجهة مجدداً بسبب شائعات طلاقهما المتجددة، وهذه المرة صاحبتها أخبار حول وجود خلافات مالية بينهما، وهو ما تحدث عنه والد حسام حبيب في تصريحاته.

والد حسام حبيب يكشف سبب شائعات طلاق ابنه من شيرين

وقال والد حسام حبيب في تصريحات له مع برنامج "ام بي سي تريندينغ" إن كل هذه الاخبار حول طلاق شيرين وحسام حبيب كاذبة، وأن ورائها بعض الأشخاص الذين كانوا على خلاف مع شيرين عبد الوهاب، وحسام حبيب كان يدافع عن شيرين ويتولى مهمة التقاضي ضدهما، واسترداد حقها ممن استغلوا شيرين وأموالها وأداروا حساباتها بطريقة غير دقيقة.

والد حسام حبيب: حسابات شيرين المالية انتظمت بسبب ابني

وأضاف والد حسام حبيب إن ابنه نجح في كسب عدة قضايا ضد هؤلاء، وهو ما يجعلهم يلجئون إلى الشائعات لمضايقتهما، وقال إن حسابات شيرين المالية انتظمت بعد إشراف حسام حبيب على أعمالها، وقال إنه مستمر في قضاياه ضد هؤلاء المستغلين، بالإضافة إلى نيته مقاضاة كل من يروج للشائعات حولهما، وهددهم بدفع ثمن ترويجهم للشائعات من خلال هؤلاء الأشخاص.

وكشف والد حسام حبيب عن ابتعاد ابنه وزوجته شيرين عبد الوهاب عن الأزمات والمشاكل في الفترة الأخيرة، ويركزان فقط على عملهما ويجهزان لعدة أعمال غنائية مميزة في الفترة المقبلة، ويقضيان معظم الوقت في الاستديو للتجهيز لهذه الأعمال، وقال إن ابنه أمين على زوجته شيرين وعملها، وإنه يرفض عدة عروض مغرية للغناء مع شيرين في حفلاتها حتى لا يقال إنه يستغل شهرتها واعتبره نوع من النزاهة.

شائعات حسام حبيب وشيرين تعود للسطح مجدداً

وفوجيء جمهور شيرين عبد الوهاب اليوم بخروج شائعات جديدة حول طلاقها من حسام حبيب، والسبب هذه المرة خلافات مالية بينهما، وأن حسام يستغل شيرين مالياً، وهي المرة الثانية التي تتداول مثل هذه الشائعات بعد خروج قصة تشاجرهما في الفترة الأخيرة، والتي نفتها شيرين بصورة رومانسية مع زوجها، واكتفت هذه المرة بتغريدة قصيرة قالت بها:" السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إحنا بألف خير".