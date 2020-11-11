بإطلالة بيضاء.. توبا بويوكستون تخطف الأنظار عبر انستجرام

نشرت الفنانة التركية توبا بويوكستون صورة جديدة لها، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت توبا بويوكستون فى الصورة وهي ترتدي بلوزة باللون الأبيض مما جعل إطلالتها ساحرة وجذابة، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن إعجابهم الشديد بإطلالتها عبر التعليقات.



وتركت توبا بويوكستون شعرها الطويل منسدلا بطريقه انسيابية على وجهها، وهو ما تناسب مع رقة وجمال إطلالتها.

وأكملت توبا بويوكستون بوضع بعض اللمسات الناعمة، حيث لم تتكلف بوضع الكثير من الاكسسوارات واكتفت باطلالتها ناعمة .



من المعروف أن "توبا" انفصلت عن زوجها السابق أونور صايلاك في 2017، بعد زواج دام 6 سنوات، أثمر عن إنجاب التوأم توبراك ومايا، وهي تعيش حاليا قصة حب مع رجل الأعمال أوموت أفيرغن.

واشتهرت توبا بويوكستون في الوطن العربي بعدد من الأعمال منها "عاصي وبائعة الورد وسنوات الضياع".