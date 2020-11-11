4 أسابيع على وفاته.. رانيا ياسين تنشر صورا لوالدها

نشرت الفنانة رانيا محمود ياسين، صورا مختلفة لوالدها الراحل ، وذلك عبر حسابها على «إنستجرام».

وعلقت رانيا قائلة: «4 أسابيع ، وحشتيني يا بابا».

و توفي الفنان محمود ياسين، بعد رحلة عطاء ممتدة قدم خلالها عشرات الأدوار الخالدة، سواء فى السينما او التليفزيون والمسرح.

وشارك محمود ياسين فى عدد كبير من الأعمال التاريخية والدينية لتمكنه من اللغة العربية، ولتميزه بصوت رخيم وأداء راق تولى التعليق والرواية في المناسبات الوطنية والرسمية.

ومحمود ياسين تزوج من الفنانة شهيرة، وأنجبا الممثل عمرو محمود ياسين والممثلة رانيا محمود ياسين والتي تزوجت الممثل محمد رياض.

وفى رصيد محمود ياسين أكثر من 150 فيلما حصد خلالها لقب "فتى الشاشة الأول" حيث كان من بين أبرز نجوم جيله وسامة.

وعمل محمود ياسين مع عدد كبير من نجوم الفن، وتتلمذ على يديه عشرات الفنانين، وهو من بين اكثر الفنانين الذين لاحقتهم شائعات الموت خلال السنوات الماضية.