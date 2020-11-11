السبت.. جمعية "محبى الأطرش" تحتفل بذكرى وفاة الفنان محمد فوزى

تحتفل جمعية محبى الموسيقار فريد الأطرش برئاسة الفنان عادل السيد، بذكرى وفاة الفنان محمد فوزي، التى توافق ٢٠ أكتوبر ١٩٦٦، وذلك فى السابعة من مساء يوم السبت الموافق ١٤ نوفمبر الجارى.

وذلك، فى قاعة حفلات "أولاد العم" بالجيزة، بحضور السفير اللواء محمد درويش، والدكتورة ميادة الحو حفيدة الفنان محمد فوزي، والمهندس خليل حبيب، نجل شقيق الفنانة مديحة يسري .

يبدأ الحفل بعرض فيلم تسجلي وثائقي عن مشوار الفنان محمد فوزي بعنوان "عوام فى بحر النغم"، بصوت الفنان محمد فوزي، فكرة وإخراج الفنان عادل السيد، مع تسجل نادر بين الموسيقار فريد الأطرش والفنان محمد فوزي أثناء مرضهما بإحدى مستشفيات لندن، مع عرض وثائق ومستندات وصور نادرة من مكتب الفنانة مديحه يسري .

يتضمن الحفل عرض تسجيلات صوتية لكل من الفنانة مديحة يسري، الفنانة هدي سلطان، الدكتور منير محمد فوزي، الدكتورة ميادة الحو، المهندس خليل حبيب، الموسيقار عمار الشريعي، مع عرض أغنية نادرة يتم إذاعتها لأول مرة .

ويشدو المطربون " نبيل قطيط، محمد وحيد، هاجر حمدي، شماء ناصر، رجاء مصطفي، أحمد شوشة، داليا حسني،" بروائع الفنان محمد فوزى والموسيقار فريد الأطرش، بمصاحبة المايسرو محمود فرج، وعزف على الجيتار للفنان مصطفي صيامي.

كما يلقى كوكبة من الشعراء أحدث قصائدهم فى حب محمد فوزى والموسيقار فريد الأطرش، وهم الشعراء " حسين بسيوني، محمد عبد العزيز، محمد عبد المنعيم، أحمد علي، هالة فتحي، وهبة الخولي " .