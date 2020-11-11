شاهد.. أول فيديو لـ آسر ياسين من داخل العزل المنزلي بعد مهرجان الجونة

وجاء ذلك أثناء فترة الحجر الصحي داخل منزله، بعد إصابته بفيروس كورونا بعد عودته من مهرجان الجونة السنيمائى بعدة أيام.

جدير بالذكر أن "آسر" حضر فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي كعضو لجنة تحكيم بمسابقة الأفلام الروائية الطويلة، وكان ضمن الأقل حرصا بين نجوم المهرجان على ارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي.

وفي تصريحات صحفية أدلى بها آسر ياسين لـ"دوت الخليج" مؤخرا، أكد أنه يشعر ببعض أعراض الإنفلونزا، وأنه في انتظار نتيجة التحليل الذي سيؤكد إصابته بـ كورونا من عدمه، ولكنه عاد لينفي عبر لقاء تليفزيونى إجراءه أي مسحة من الأساس.

وقال: "عملت اختبار البصل وباكل فصين ثوم كل يوم ولكن لم أشعر بطعم لهما، وبالفعل ظهرت علي أعراض كارتفاع في درجات الحرارة وصداع، والدكتور قالى كورونا".

ربما ينتظر آسر ظهور عدد آخر من الأعراض، وربما تراجع عن تصريحاته بشأن إجرائه مسحة لسبب ما، ولكن حفاظا على الخصوصية سنحتفظ بالدليل على تصريحاته الخاصة ونتمنى له السلامة.