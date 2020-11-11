محمد ثروت يحتفل بوصول إعلان فيلمه "عفريت ترانزيت "الى 10 ملايين مشاهدة عبر اليوتيوب

إحتفل الفنان محمد ثروت بوصول إعلان فيلمه الجديد "عفريت ترانزيت " الى 10 ملايين مشاهدة ،ونشر بوستر الفيلم من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعى إنستجرام.

وكتب ثروت معلقًا على البوستر:"وصلنا لـ ١٠ مليون مشاهدة لتريلر فيلم عفريت ترانزيت ولسة عفريتنا عامل شغل عالي "

وكان قد أجرى الفنان محمد ثروت فحص كورونا مع زوجته ،وكتب على حسابه عبر الانستجرام : " قمت أنا و زوجتي بعمل التحاليل اللازمة وجاءت النتائج سلبية الحمد لله ، أرجو منكم الالتزام بارتداء الكمامة والتعليمات الطبية، حفظنا وحفظكم الله ".

يذكر أن انضم الفنان محمد ثروت لفريق عمل فيلم " مطبعة عمل " للفنان خالد الصاوي .

الفيلم من بطولة مصطفى خاطر و حمدى الميرغنى و بيومى فؤاد، و تأليف أمين جمال و محمد محرز، و يناقش الفيلم بعض القضايا الاجتماعية المهمة لكن فى إطار كوميدى.