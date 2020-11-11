شاهد أحدث ظهور لأوس أوس مع نجوم مسرح مصر

شارك الفنان محمد أسامة "أوس أوس " جمهوره صورة جديدة له برفقة نجوم مسرح مصر من خلال خاصية الاستورى " القصة " على حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعى إنستجرام .

ونشر أوس أوس الصورة على أغنية الكينج محمد منير "بالحظ وبالصدف" .

وكان قد أوضح أوس أوس لـ دوت الخليج، أنه وفريق عمل المسرحية وعلى رأسهم الفنان أشرف عبد الباقي مخرج العمل كانوا متحمسين لعودة الروح إلى المسرح، ولو بنسبة 25% حضور.

مسرحية "صباحية مباركة"، بطولة على ربيع، و أوس أوس، وسليمان عيد، وطاهر أبوليلة، وحسام داغر، وأحمد سلطان، ونيفين التوني، وملك ياسر، ونيللى محمود، ومحمد مغاوري، ومحمد منصور، وصميدة، وجابر فراج، وهانى فاروق، وضحى نصر الدين، وألاء علي، ونيرة عارف، وعلى المصري، ومصطفى ناجى.

المسرحية من تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي، وديكور دكتور محمود سامي، وأشعار أيمن بهجت قمر، وألحان أحمد الموجي، تدريب غنائى دكتورة إيمان حسني، وإنتاج وإخراج أشرف عبد الباقى.