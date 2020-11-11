في عيد ميلاد ليوناردو دي كابريو.. فارق عمر صادم بينه وبين حبيبته كاميلا مورون

يكمل اليوم ليوناردو دي كابريو عامه الـ 46، فهو من مواليد ولاية كاليفورنيا عام 1974، وفي عالم الفلك ينتمي لبرج العقرب.
سبق وعلقت عارضة الأزياء العالمية كاميلا موروني على الانتقادات التي تتعرض إليها بسبب فارق السن بينها وبين حبيبها النجم العالمي ليوناردو دي كابريو.
وقالت كاميلا مورون، التي تبلغ من العمر 23 عامًا، إن "هناك علاقات عديدة في هوليوود وفي تاريخ العالم أجمع يوجد فارق عمر كبير بين الشريكين وأظن أن من حق كل شخص أن يواعد من يريد".
وأضافت: "ربما سأكون لدي فضول في هذا الأمر لمعرفة ما يريد الناس فهمه".
ليوناردو دي كابريو وحبيبته كاميلا مورون ارتباطا في ديسمبر 2017، وواجها العديد من الانتقادات بسبب فارق العمر بينهما، حيث يبلغ هو من العمر 46 عاما أما هي 23 عامًا.
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