مع كلبه.. شاهد أحدث ظهور للمخرج مجدي الهواري

شارك المخرج مجدي الهواري، جمهوره صورة جديدة له، عبر خاصيه الاستوري علي حسابه على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام". وظهر مجدي الهواري، في الصورة مع كلبه، مما جذب انتباه متابعيه له. كان المخرج مجدى الهوارى أعلن عن عرض مسرحية "حزلقوم" لنجم الكوميديا أحمد مكي أول الشهر المقبل . مسرحية " حزلقوم" تأليف حسن المهدي ومحمد جلال ويشارك مكي بطولتها نجما الكوميديا بيومي فؤاد ومحمد سلام وعدد من نجوم الكوميديا وإخراج كريم سامي. ويذكر أن آخر أعمال مجدى الهواري مسرحية "علاء الدين" بطولة الفنان أحمد عز، التي عرضت على مسرح "كايرو شو". وتضم المسرحية كلا من شيري وعدد من أبطال المسرحية، وهم: الفنان محمد ثروت، الفنان كريم عفيفي، والفنان محمد جمعة.

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