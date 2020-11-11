محمد الحلو لـ دوت الخليج: مهرجان الموسيقى العربية بداية حقيقية لعودة أصالة الفن

قال الفنان محمد الحلو، إن مهرجان الموسيقى العربية التي تنظمه دار الأوبرا المصرية في العديد من المحافظات، يعتبر بداية حقيقية للعودة مرة أخرى إلى أصول الفن.
وذلك من خلال تقديم كلمات وألحان غنائية تعبر عن ذوق وعادات وتقاليد المجتمع المصري العظيم وتنشر القيم والمبادئ مرة أخرى بعد القضاء عليها من خلال المهرجانات الشعبية.
وأشار "الحلو"، في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج"، إلى أن فيروس المهرجانات وجد طريقه للانتشار من خلال "السوشيال ميديا" بدلًا من أن ترتقي بذوق الجمهور وتعمل على انتقاء ثقافات المجتمع واختيار منها الأحسن لنشرها، مضيفًا أنها اختارت الأدنى منها والأقبح لتعميمه بشكل أدى إلى انهيار الذوق العام.
ووجه برسالة إلى الشباب بعدم الانجراف وراء تلك الكلمات والأغاني وأن ينتبهوا من سيطرتها على عقولهم، قائلًا: "ركزوا شوية الموضوع ليس فقط رقصًا وموسيقى عالية، لكن هذه المهرجانات تأخذنا إلى طريق خطر يصعب الرجوع منه".
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