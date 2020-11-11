بالأبيض والأسود ..شاهد سيرين عبد النور بإطلالة كاجوال بسيطة

نشرت الفنانة سيرين عبد النور صورة جديدة لها من خلال خاصية الاستورى "القصة "على حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعى إنستجرام .
وظهرت سيرين عبد النور بـ لوك كاجوال شبابي بالأبيض والأسود، وتركت شعرها منسدل على كتفيها أضافت على طلتها البساطة.
وكانت قد غنت الفنانة سيرين عبد النور أغنية "باللغة العربية الفصحى" لتكون أغنية جيشها في الحرب ضد "الرجالة"، وذلك خلال استضافتها في برنامج "قعدة رجالة"، وفي فقرة "حرب عالمية" من تقديم إنجي كيوان.
وشهدت الحلقة مناقشات ساخنة بين سيرين عبد النور ومقدمي "قعدة رجالة"، الفنانين خالد سليم، وقيس الشيخ نجيب، ونيكولا معوض، وتحدثت سيرين عبد النور في واحدة منها عن لحظة تشعر فيها بالانزعاج من رد فعل زوجها.
وشرحت سيرين عبد النور في تلك المناقشة أنها تحب إشراك زوجها وإطلاعه على كل ما يدور في حياتها، وتنزعج عندما تخبر زوجها بحكاية تضايقها، كحديث البعض عنها بأسلوب يؤثر في صورتها سلبيا، كواحدة من المشاهير في مهنتها، ثم تجد أن زوجها يطلب منها تجاهل محاولات مضايقتها، وتشعر بأنه لا يتفهم ضيقها كما تشعر به ورغم أنها تدرك أنه كرجل يتصف بالتفكير الواقعي، إلا أنها تتوقع أن يشعرها بقدر أكبر من التفهم لمشاعرها.
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