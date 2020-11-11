في ذكرى وفاته.. أشهر أعمال المؤلف الكبير سعد الدين وهبة

يوافق اليوم الأربعاء 11 نوفمبر، ذكرى وفاة الـمؤلف المسرحي والسيناريست محمد سعد الدين وهبة.

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كتب سعد وهبة عددا كبيرا من الأعمال السينمائية الناجحة والكبيرة منها، مراتي مدير عام وأدهم الشرقاوي وأرض النفاق والزوجة الثانية، أريد حلا.

كما أن له عدد كبير من الأعمال المسرحية الكبيرة المرتبطة بـ اسمه، والتي شهدت نجاحًا كبيرًا منها، المحروسة وسكة السلامة وكفر البطيخ والحيطة بتتكلم.

والجدير بالذكر ان السيناريست سعد وهبة تزوج من الفنانة الكبيرة سميحة أيوب ، وهى صاحبة ثاني أطول مسيرة فنية في تاريخ السنيما المصرية.