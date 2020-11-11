نشر الفنان هشام ماجد صورة جديدة من خلال حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام. جمعت الصورة هشام ماجد بنجوم مسلسل اللعبة شيكو، مى كساب ،ميرنا جميل وانضمت لهم في الصورة الفنانة رانيا يوسف. وكتب ماجد على الصورة معلقًا :"اللعبة٢ ..ليفل الوحش" وعرض مسلسل "اللعبة" حصريا عبر منصة شاهد بداية من شهر يناير الماضي، وحقق نجاحا كبيرا. المسلسل من تأليف أحمد سعد والي، محمد صلاح خطاب، إبراهيم صابر، إشراف على الكتابة فادي أبو السعود، إخراج معتز التوني، يشارك في بطولة "اللعبة" عدد من النجوم ومنهم؛ هشام ماجد، شيكو، أحمد فتحي، محمد ثروت، بيومي فؤاد، عارفة عبد الرسول، سامي مغاوري، مي كساب، ميرنا جميل، محمد أوتاكا ومنى جمال.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ليفل الوحش.. هشام ماجد يروج للموسم الثاني من مسلسل اللعبة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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