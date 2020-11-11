بالفيديو.. تعليق غير متوقع من صلاح عبدالله بعد تكريمه بمهرجان الإسكندرية السنيمائي "خاص"

كشف الفنان صلاح عبدالله لكاميرا دوت الخليج ، عن كواليس تكريمه بمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط في دورته ال36.

وعبر الفنان صلاح عبدالله ، عن سعادته الكبيرة بالتكريم رغم انه كان سيعتذر عن الحضور وذلك لعدم حبه فى الظهور بالمهرجانات ولكن حب التواجد فى التكريمات التى تستحق .

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واضاف، ان هناك عددا من الفنانين يقوموا بالحضور من اجل التكريم فهو ليس منهم ، أشار انه لايقصد احد بعينه ولكن كل فنان له وجهة تحترم.