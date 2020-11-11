محمد الحلو لـ دوت الخليج: السوشيال ميديا كونت ذوقا فنيا زائفا.. والمهرجانات ثقافة جيل متدن

شن الفنان محمد الحلو، هجومًا كبيرًا على أغاني المهرجانات الشعبية ومطربيها، حيث أكد أن "السوشيال ميديا" ساعدت على تكوين ذوق فني زائف وغير حقيقي لدى الجمهور.

مضيفًا أن فيروس المهرجانات وجد طريقه للانتشار من خلالها بدلًا من أن ترتقي بذوق الجمهور وتعمل على انتقاء ثقافات المجتمع واختيار منها الأحسن لنشرها، لافتًا إلى أنها اختارت الأدنى منها والأقبح لتعميمه بشكل أدى إلى انهيار الذوق العام.

وأضاف "الحلو"، في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج"، أن من أهم العوامل أيضًا التي ساعدت على انتشار مؤدي المهرجانات، تدني الذوق العام واحتكار مجال الفن من المنتجين الذين يلهثون وراء أي ظاهرة تحقق لهم الأرباح لا يشغلهم غير الحصول على نسب أكبر من المشاهدات، لذلك اتجه الجميع الآن إلى تحويل النكت وكلمات الغزل إلى كلمات أغانٍ، ومع مرور الوقت في ظل غياب الوعي انتشر هذا الفكر في المجتمع كالنار في الهشيم وأصبحت المهرجانات هي شعار هذا الجيل.

وأكد أنه مع فرض سياسة الاحتكار الفني والحصول على مبالغ خرافية من خلال ارتفاع نسب المشاهدة وتداول المهرجانات على "لسوشيال ميديا"، جعل العديد من المطربين المصريين يدخلون إلى المخزن ويتم ركنهم على الأرفف فى الوقت الذي يحتاج المجال الفني لهم لإعادة مذاق الفن الأصيل مرة أخرى.

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