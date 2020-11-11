نيللى كريم تكشف حقيقة تأجيل مسلسلها الرمضانى 2021

كشفت الفنانة نيللى كريم عن حقيقة تأجيل مسلسلها الرمضانى 2020 "دهب"، وذلك خلال لقائها فى برنامج "the insider بالعربى".

اقرأ أيضا:

وقالت الفنانة نيللى كريم، إن فريق العمل يقوم بالتحضير للمسلسل، ولكنها مشغولة فى تصوير عملها الحالى، مؤكدة أنها بعد الانتهاء من التصوير ستقوم بالتحضير لمسلسل "دهب".

وأضافت أنه ليس هناك نية للتأجيل كما انتشر على السوشيال ميديا، ولم تكشف عن أبطال المسلسل معها لأنه لم يتم التحديد حتى الآن.