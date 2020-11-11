الحسابات المزيفة تضرب النجوم من جديد.. يوسف الشريف يحذر جمهوره .. وحساب وهمي لابنة عبلة كامل يخرجها عن صمتها

لمواقع التواصل الاجتماعي أو " سوشيال ميديا" آثارها الإيجابية والسلبية أيضا، وهو ما يتسبب في وضع نجوم الفن بمواقف محرجة ومأزق بسبب انتحال البعض لشخصيتهم من خلال حسابات مزيفة سواء على " فيسبوك، تويتر، وإنستجرام".

ومن هنا تبدأ ترويج الشائعات وانتشارها بسرعة البرق، ليتفاجأ الفنان بسيل من الأبناء المغلوطة والأخبار غير الصحيحة ومن هنا يبدأ بعضهم النفي.

-يوسف الشريف :

حذر الفنان يوسف الشريف جمهوره من حسابات مزيفة تحمل اسمه بموقع التدوين الاجتماعي تويتر، من خلال بيان نشره عبر صحفته الرسمية بموقع فيسبوك.

ونشر يوسف الشريف مجموعة من الصور لتلك الحسابات المزيفة التي تحمل اسمه وعلق قائلا :" تحذير هام: قام بعض الأشخاص بتزوير الكثير من التويتات لإيهام البعض انها تخصني على تويتر والفيس بوك وحيث إن ذلك يدخل لبس على المتابعين وهو ما يسبب ضررا بالغا ويشكل عدة جرائم يعاقب عليها القانون لذلك أطالب الجميع توخي الدقة والحذر".

وأضاف :" وعدم نقل عبارات وجمل لا تخصني وغير صادرة مني والرجوع دائما لصفحاتي الموثقة فقط لتسهيل الوصول إلى مرتكبي جرائم التزوير لأن التزوير تزوير مهما كان المحتوى واللي مش بيحترم الناس وبيكذب عليهم مخطئ مهما كان المحتوى...انا لا احترم الكذب مهما كان الهدف...عن عائشة رضي الله عنها (ما كان من خلق أبغض إلى رسول الله من الكذب".

-عبلة كامل وابنتها :

تسبب حساب مزيف يحمل اسم ابنة الفنانة عبلة كامل "زينب كمال" عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك في ضجة كبيرة بعد تداول منشور "بوست" يشير إلى انه النجمة الكبيرة بخير ولا تعاني من أي مرض".

وكتب الحساب المزيف قائلا: "ماما الحمد لله بخير والكلام اللى منشور ده شائعات، شكرا على السؤال، ربنا يدينا كلنا الصحة".

وذلك بعد انتشار شائعة أن عبلة كامل تعاني من السرطان في مراحله الأخيرة.

وسبق ونشر حساب وهمي منسوب لـ عبلة كامل، تغريدة تشير إلى اعتزالها الفن بشكل نهائي رغم نفى النجمة هذا الأمر بعد الضجة التي أثيرت على مدار الأيام الماضية.

وقال الحساب الوهمي لعبلة كامل :"الحمد الله قررت اعتزال الفن بشكل نهائي وأتمنى أكون قدمت طول السنين اللي فاتت أعمال هادفة وقدرت أدخل على قلوبكم السرور".

وكانت عبلة كامل تصدرت التريند عبر سوشيال ميديا على مدار الأسابيع الماضية بسبب مرور ٢٤ عاما على عرض مسلسل " لن أعيش في جلباب أبي" مع الراحل نور الشريف.

يشار إلى أن آخر أعمال عبلة كامل مسلسل سلسال الدم الذي قدمت منه 5 أجزاء.

-ياسمين عبد العزيز :

في شهر يوليو الماضي ،حذرت الفنانة ياسمين عبد العزيز جمهورها من حساب مزيف ينتحل شخصيتها وكتبت عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام":"Fake account الأكونت ده منتحل شخصيتي".

وكان قد نشر الفنان أحمد العوضي، صورة له عبر حسابه الرسمي على تطبيق الصور انستجرام، ظهر فيها مع زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز، بعد الجدل الذي أثير حول حملها.

وظهر أحمد العوضي، مع ياسمين عبد العزيز، في صورتين، وهو ممسك ببطنها، ولم يكتب أي تعليق، ليثير الجدل مرة أخرى حول حمل زوجته «ياسمين»، لاسيما أنهما لم ينفيا الأخبار التي ترددت.

من جهة أخرى، رد الفنان أحمد العوضي، على منشور زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز، عبر تطبيق إنستجرام، الذي علقت من خلاله على ظهورها بوزن زائد في أحدث ظهور لها، وأثارت الجدل حول حملها، وتصدرت بسببه مؤشرات البحث (تريند) على محرك جوجل.

ونشرت ياسمين عبدالعزيز صورة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وعلقت على الصورة قائلة: «دراسة في الحب أن لم يزد وزنك فأنت مع الشخص الخطأ»، ليرد أحمد العوضي قائلًا: «ده انت كده مع الشخص صح الصح».

-نرمين الفقي :

وفي شهر أبريل الماضي، انتحل شخص مجهول صفة الفنانة نرمين الفقي ودشن حسابا يحمل اسمها على موقع التدوين الاجتماعي "تويتر"، ونشر هذا الحساب صورة تجمع الفنانة بشاب وكشف من خلال التعليق عن ارتباطهما.

وجاء نص التعليق كالتالي: "الحمد لله ربنا كرمني بشريك حياتي ربنا يخليك يا يا رب".

ونفت نرمين الفقي الشائعة :" وقالت نيرمين الفقي، من خلال حسابها الرسمي على "انستجرام" :"الكلام ده ملوش أي أساس من الحقيقة ، يمكن اللي كتب الشائعة عايز يحس بأهميته والحقيقة هوا أو هيا عملوا خير لان كمية الاتصالات خلتني أتواصل مع ناس بقالي كتير متواصلتش معاهم".

وتابعت قائلة :" ده راجل مصور.. الحقيقة محترم ونزلت الصور من زمان .. انا برد على هذه الشائعة للناس المحترمة اللي يهمهم يعرفوا الحقيقة وبعدين الأخبار من صفحتي الرسمية".