نشرت الفنانة مايا دياب صورة جديدة لها أثناء قص شعرها، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك". وكتبت مايا من خلال صورتها معلقة :"حدا متلى بيكره يقص شعراتو ؟". وظهرت مايا من صالون التجميل بمكياج سموكى جذاب كما لما تتكلف في قصة شعرها وتركته منسدلًا على كتفيها بطريقة عفوية . يذكر أن آخر أعمال مايا دياب، مسرحية "لوكاندة الأوباش" وتدور أحداثها في إطار كوميدي. شارك في بطولة المسرحية مجموعة كبيرة من الفنانين منهم حسن الرداد وماجد المصري وحمدي الميرغني وأوس أوس وإنجي علي وأشرف زكي، وعرضت المسرحية خلال فعاليات موسم الرياض.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مايا دياب تتفاعل مع جمهورها من صالون التجميل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.