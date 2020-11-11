عبلة كامل تتصدر الترند لليوم الثاني بعد شائعة إصابتها بالسرطان

تواصل الفنانة الكبيرة عبلة كامل تصدر مؤشرات البحث بـمحرك جوجل لليوم الثاني على التوالي بعد نفيها اصابتها بالسرطان.

وقال الفنان منير مكرم، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية: إن الفنانة عبلة كامل بخير وبصحة جيدة ولا صحة للأخبار التي تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن إصابتها بمرض السرطان.

وأضاف «مكرم» خلال مداخلة هاتفية في برنامج "90 دقيقة" المذاع علي قناة "المحور" الفضائية، أن هذه الشائعة ظهرت وتم التواصل مع الدكتور أشرف زكي حتي يتم التأكد من صحة هذه الشائعة، ومن ثم تم التواصل مع الفنان احمد كمال ونفي هذه الشائعة.

ومن جانبها طمأنت الفنانة الكبيرة عبلة كامل جمهورها في الوطن العربي ومصر على صحتها بعد انتشار شائعات عن تدهور صحتها نتيجة معاناتها من مرض السرطان.

وعاتبت عبلة كامل مروجي الشائعات حول صحتها من خلال رسالة بعثت بها لاحد الكتاب جاء فيها: "عيب، والله العظيم عيب، لو الناس مش هتتقي ربنا وتخاف منه في وقت زي ده هتتقيه وتخاف منه امتى؟ وإيه اللي هيستفيده إنسان من إنه يقلق حياة الناس بكلام كذب، بيدعي إنه بينشره لأنه محب أو معجب، أنا اخترت نمط حياة سعيدة بيه وراضية عنه، وما عنديش أي حسابات على السوشيال ميديا ولا هيبقى عندي في أي يوم من الأيام، ولا باتابع السوشيال ميديا ولا بانشر عليها أي شيء من أي نوع ولا مهتمة بده"

وتابعت عبلة كامل : "أتمنى اللي يشوف حساب منسوب ليا يساهم في قفله باللي يقدر عليه والحساب اللي عاملاه واحدة بتدعي إنها بنتي مالوش أي علاقة ببناتي فاطمة وزينب، وكل اللي بيتنشر فيه كذب، والكلام اللي اتنشر في هذا الحساب عن إني مش فخورة بفني وبشغلي كله كذب وافترا، والحمد لله أنا في أحسن صحة وعافية".

واختتمت قائلة: "باشكر الناس الطيبين كلهم على محبتهم وتقديرهم اللي أنا ممتنة ليها وباحمد ربنا عليها، وربنا يتقبل دعواتكم الجميلة ليا ويخلي لكم حبايبكم".