نيللى كريم تكشف حقيقة تأجيل مسلسلها الرمضانى 2021

كشفت الفنانة نيللى كريم عن حقيقة تأجيل مسلسلها الرمضانى 2020 "دهب"، وذلك خلال لقائها فى برنامج "the insider بالعربى".

وقالت الفنانة نيللى كريم، إن فريق العمل يقوم بالتحضير للمسلسل، ولكنها مشغولة فى تصوير عملها الحالى، مؤكدة أنها بعد الانتهاء من التصوير ستقوم بالتحضير لمسلسل "دهب".

وأضافت أنه ليس هناك نية للتأجيل كما انتشر على السوشيال ميديا، ولم تكشف عن أبطال المسلسل معها لأنه لم يتم التحديد حتى الآن.

في السياق نفسه، علقت "نيللي" على جميع الأخبار التي ترددت في الفترة الأخيرة حول انفصالها عن خطيبها، رجل الأعمال المعروف عمر إسلام، وهذا بعد التصريحات الخاصة بها مع الإعلامية وفاء الكيلاني عن عدم رغبتها في خوض تجربة الزواج مرة أخرى.

وأكدت أن أسئلة وفاء الكيلاني في العديد من الأحيان ترهق الضيف، مشيرة إلى أن إجابتها كانت بغرض وقف الحديث الخاص بتجربة الزواج، وأيضا الانتقال إلى موضوع آخر.

يُذكر أن المخرج محمد سامى حدد موعدًا لبدء تصوير أول مشاهد فيلمه الجديد "العميل صفر" الذى يقوم ببطولته النجمان أكرم حسنى ونيللى كريم، وذلك بعد انتهائه من التحضيرات الأخيرة للعمل واختيار الفنانين المشاركين فى البطولة.