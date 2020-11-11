نهضة السلاجقة.. تعرف على أحداث المسلسل التركي وأبطاله

تصدر المسلسل التركي التاريخي نهضة السلاجقة مؤشرات البحث بـ جوجل بعد ساعات من عرض اعلان الحلقة السابعة .
وتدور قصة مسلسل نهصة السلاجقة، حول فترة النهضة التاريخية التي شهدتها الدولة السلوجقية في عهد السلطان ملك شاه، الذي كان يهوي الصيد ويعشق الغزو والإنتصارات في حروبه.
وفي عهده فتحت بلادًا كثيرة وضحي السلطان ملك شاه بولده الطفل الرضيع من أجل الدولة السلجوقية وكان يقوم بنفس بالذهاب لمقر العدو ويعرف قوته وضعفه بنفسه واستطاع خلال عهد بناء دولة قوية كان يهاب منها جميع الأعداء.
اما عن مواعيد عرض المسلسل يعرض الاثنين من كل اسبوع على قناة تي آر تي التركية.
المسلسل من بطولة بوجرا جولسوي، خديجة شنديل، ليلى ليديا توغوتلو، غوركان أويغون، واكين كوش، الكار كزماز ،جمال توكتاش ، عثمان سونانت، سيفدا أرغينجي.
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