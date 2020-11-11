إليسا تحتفل بمرور 20 عاما على مسيرتها.. اليوم

تحتفل اليوم الفنانة اللبنانية إليسا بمرور 20 عاما على مسيرتها الفنية، من خلال حلقة خاصة تعرض على قناة ام تي في اللبنانية.

وطرحت إليسا البومها " صاحبة رأي" في شهر اغسطس الماضي وتضمن 18 أغنية منوّعة، منها 12 أغنية باللهجة المصرية، و5 باللهجة اللبنانية، وأغنية مفاجأة باللغة الفرنسية هي إعادة لأغنية النجمة الراحلة داليدا Mourir sur scène التي سبق أن أدتها على مسرح الأولمبيا الشهير في باريس في نوفمبر عام 2019 ولاقت ترحيبا من الجمهور ما شجع إليسا على إعادة تسجيلها.

وسبق أن أطلقت إليسا وروتانا أغنيتين منفردتين في الفترة الماضية من الألبوم لاقتا نجاحا كبيرا وكانتا "تريند" هما: "هنغني كمان وكمان" في ظل جائحة كورونا، التي شاركتها في أغنيتها المصورة النجمة هيفا وهبي، وأغنية "قهوة الماضي".