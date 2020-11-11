سرطان عبلة كامل بين المصداقية والإنسانية.. تفاصيل جديدة

عبلة كامل والسرطان



تجدد الخلاف بين وجهتي النظر بعد نشر أحد المواقع خبرا عن إصابة الفنانة القديرة عبلة كامل بالسرطان، مشيرا إلى أن حالتها سيئة، وفي مرحلة متأخرة من المرض. تجدد الخلاف بين وجهتي النظر بعد نشر أحد المواقع خبرا عن، مشيرا إلى أن حالتها سيئة، وفي مرحلة متأخرة من المرض. اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بالدعاء للفنانة عبلة كامل المختفية عن الأنظار منذ فترة، والتي لاحقتها شائعات الاعتزال الفني، قبل أن ينفيها مقربون منها، أسوة بما حدث في خبر المرض، حيث سارع زوجها السابق ووالد ابنتيها زينب وفاطمة الفنان أحمد كمال بنفي مرضها، مؤكدا أنها بخير، وأن ما يثار حول إصابتها بالسرطان شائعة سخيفة. مقربون من الفنانة عبلة كامل، المبتعدة برغبتها عن الصحافة والإعلام، أكدوا أيضا كذب الخبر، وأن عبلة كامل في صحة جيدة ولا تعاني من أي أمراض.







نقابة المهن التمثيلية توضح حالة عبلة كامل



نقابة المهن التمثيلية على لسان رئيسها وعدد من أعضائها أكدوا أن عبلة كامل "زي الفل"، وأن خبر تدهور حالتها الصحية بعد إصابتها بالسرطان، وفي المرحلة الثالثة والخطيرة من المرض، عار من الصحة. نقابة المهن التمثيلية على لسان رئيسها وعدد من أعضائها أكدوا أن"زي الفل"، وأن خبر تدهور حالتها الصحية بعد إصابتها بالسرطان، وفي المرحلة الثالثة والخطيرة من المرض، عار من الصحة. ماذا قالت عبلة كامل عن مرضها



ورغم ذلك لم يطمئن كثيرون لـ رواية النفي، ما اضطر الفنانة عبلة كامل لإرسال رسالة واضحة تنفي فيها مرضها، كما تنفي اعتزالها الفن أو تبرؤها من أي عمل سابق لها، نافية أيضا وجود أي حسابات لها على السوشيال ميديا.



اقتنع كثيرون بوجهة نظر أصحاب الرأي الأول، لأسباب إنسانية لا صحفية، وهي تتلخص في أمور شخصية بحتة، وتساءل هؤلاء: ماذا لو كانت عبلة كامل مريضة فعلا بمرض خطير، وماذا لو كانت الأسرة تخفي عنها الأمر، حفاظا على حالتها النفسية وروحها المعنوية، خاصة في حالات الأمراض المستعصية، ماذا سيكون رد فعلها بعد معرفة حقيقة مرضها، حال كون الخبر صحيحا، ما الذي يستفيده القارىء من ضرر فنانة طالما أسعدتنا. اقتنع كثيرون بوجهة نظر أصحاب الرأي الأول، لأسباب إنسانية لا صحفية، وهي تتلخص في أمور شخصية بحتة، وتساءل هؤلاء: ماذا لو كانتمريضة فعلا بمرض خطير، وماذا لو كانت الأسرة تخفي عنها الأمر، حفاظا على حالتها النفسية وروحها المعنوية، خاصة في حالات الأمراض المستعصية، ماذا سيكون رد فعلها بعد معرفة حقيقة مرضها، حال كون الخبر صحيحا، ما الذي يستفيده القارىء من ضرر فنانة طالما أسعدتنا. عودة لقصة شبيهة منذ سنوات، نشر أحد المواقع الصحفية خبرا عن تفاصيل مرض الفنانة معالي زايد، التي فوجئت بالخبر، بعد إخفاء أسرتها الأمر عنها، قبل أن ترحل بعدها بفترة وجيزة.. صحيح أن نشر الخبر لا علاقة له بوفاتها، نتيجة مرضها، ولكن الصحيح إن طريقة إخبار المريض بمرضه قد تلعب دورا في صحته إيجابا أو سلبا.



السؤال المطروح مصريا، وربما عربيا، لا وجود له في الصحافة العالمية، ونظرة سريعة على المواقع الإخبارية العالمية تكفي للدلالة على حق القارىء في معرفة كل ما يخص حياة النجم.. إنسانيا قبل فنيا، وربما بطريقة أقرب إلى المراقبة والتجسس عن طريق صحافة "الباباراتزي" الذين يطاردون الفنان في كل مكان وأينما كان. السؤال المطروح مصريا، وربما عربيا، لا وجود له في الصحافة العالمية، ونظرة سريعة على المواقع الإخبارية العالمية تكفي للدلالة على حق القارىء في معرفة كل ما يخص حياة النجم.. إنسانيا قبل فنيا، وربما بطريقة أقرب إلى المراقبة والتجسس عن طريق صحافة "الباباراتزي" الذين يطاردون الفنان في كل مكان وأينما كان. هل عبلة كامل سليمة أم مريضة



والآن.. أين الحقيقة، هل عبلة كامل سليمة أم مريضة، مصدر مقرب جدا من الفنانة كشف لنا الحقيقة كاملة، ننقل هنا جزءا منها، وهي أن الفنانة ليست مريضة بالسرطان، وأن حالتها ليست خطيرة، أما الجزء الباقي من القصة فقد نرويه يوما قريبا .. أو بعيدا.