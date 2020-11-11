أعلنت الفنانة بسمة نتيجة تحاليها بعد مرور فترة على اصابتها بفيروس كورونا بعد خضوعها لمسحة طبية مجددا. وكتبت بسمة عبر صحفتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :" الحمد الله تحولت نتيجة تحليلي للسلبية.. شكرا لكل الناس اللي سألوا علي وحسسوني بكل الحب والمساندة". وأضافت بسمة: "الشكر الكبير لامي على كل اللي بتعمله وعملته لينا الف حمد وشكر ليك يا رب". واختتمت رسالتها :"يا رب اشفي كل مريض وهون على الجميع". وكانت صرحت بسمة من قبل تفاصيل إصابتها بفيروس كورونا، قائلة:" درس والواحد اتعلمه". وتابعت بسمة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي مقدم برنامج "التاسعة" والمذاع عبر قناة " الاولي"،: " مش بلوم حد غير نفسي لإني لم ألتزم وأهملت في إرتداء الكمامة ". وتابعت:"لا أستطيع أن أحدد الإصابة جاءت من مهرجان الجونة أم لا، ولكن مفروض احنا ناس كبيرة مش عيال صغيرة، مضيفة:" من شهر 3 والجميع يحذر ولكن ما حدث استهانة بالفيروس".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بسمة تعلن تعافيها من كورونا.. وتوجه رسالة مؤثرة لوالدتها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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