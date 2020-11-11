بعد الحمل بدون زواج.. عائشة عطية تتصدر ترند جوجل

تصدرت الممثلة التونسية عائشة عطية، مؤشرات البحث وأصبحت ترند جوجل بعد الإعلان عن حملها بالشهر الرابع بدون زواج.

وأكدت "عائشة" فى خلال احد اللقاءات ان حملها نتج عن علاقة حب قوية ، ولكن الطرف الثانى تخلى عنها بعد الحمل ، كما اعترفت انها أخطأت فى الوثوق بهذا الشخص وطلبت من الناس والمجتمع الرحمة.

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جدير بالذكر أن عائشة عطية قد شاركت بدور نجلاء فى المسلسل التونسى " ناعورة الهواء " ، الذى كان نقلة كبيرة لها فى مسيرتها الفنية .



كما أنها شاركت فى اكثر من عمل سينمائى ، منهم الفيلم المصرى " بسلامتو " عام 2017، وفيلم العربي بن مهيدي فى نفس العام .