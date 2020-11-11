بفيديو كوميدي..أمينة تسخر من الأطفال التي ترد على التليفون

نشرت المطربة أمينة فيديو جديد لها عبر حسابها الرسمي علي موقع تبادل الصور و الفيديوهات "انستجرام"

و ظهرت امينه في الفيديو و هي تقوم بمحتوي كوميدي من تيك توك و علقت قائلة :"العيال الرخمه اللى بترد على التليفون

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و جاءت التعليقات علي الفيديو كالتالي :

-اييه الضحك ده

-عندك حق

يذكر أن آخر أعمال أمينة ألبوم "اللي راحوا"، على يوتيوب ومحطات الراديو، وبعد فترة عمل طويلة لأمينة على الألبوم مع الشعراء والملحنين والموزعين الموسيقيين، لتقديم أغنيات متنوعة ومختلفة.

ويضم الألبوم الجديد 10 أغنيات هي "سيدي" كلمات أحمد مرزوق وألحان محمد رحيم و توزيع مينو، "في شرع مين" كلمات ملاك عادل وألحان مدين وتوزيع أحمد عادل، "عاش يا وحش" كلمات ملاك عادل وألحان هانى فاروق وتوزيع أشرف البرنس، و"السهرة ولعانة" كلمات ملاك عادل وألحان محمد يحيى وتوزيع جيزو، "صاحبتى" كلمات وليد رياض وألحان منعم وتوزيع أشرف البرنس.