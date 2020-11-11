بسمة تحتفل مع والدتها بشفائها من "كورونا": "الحمدلله النتيجة سلبية"

بسمة حسن تعلن تعافيها من فيروس "كورونا" وتحتفل بهذا النصر مع والدتها برسالة مؤثرة على حساباتها على السوشيال ميديا وذلك بعدما أقلقت الجمهور مؤخرا عقب اصابتها بالفيروس وفقداتها لحاسة الشم.

بسمة تحتفل مع والدتها بشفائها من كورونا

الفنانة المصرية بسمة حسن زفت خبر تعافيها من فيروس كورونا لجمهورها ومحبيها معلنة بأن نتيجتها باتت سلبية، واحتفلت بذلك مع والدتها حيث وجهت لها رسالة شكر مؤثرة لدعمها لها بهذه المحنة التي عاشتها.

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بسمة كتبت في رسالتها بعد المسحة التي أجرتها قائلة:" الحمد لله النتيجة اتحولت لسلبية الف شكر لك يا رب شكرا جزيلا لكل الناس اللي سألوا عليا بكل الطرق، حسيت بكمية حب ومساندة كبيرة جدا.. لكن اكبر شكر لأمي الحبيبة نولة درويش اللي شالتني وشالت بيتي وبنتي على راسها من اول يوم لحد هذه اللحظة يارب اكتب الشفاء لكل مريض، وهون علينا جميعا الحمد لله".

الفنانة بسمة سبق وأن أعلنت اصابتها عقب عودتها من مهرجان الجونة السينمائي، وقالت في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة المذاع على القناة المصرية الأولى والذي يقدمه الإعلامى وائل الإبراشي بأنها لا تعلم بالتحديد موعد إصابتها بفيروس كورونا ولا تدري ما إذا كانت الإصابة جاءتها قبل ذهابها إلى مهرجان الجونة أو خلاله، مضيفة أنها قامت بعمل المسحة بعد عودتها من المهرجان بيومين، وظهرت النتيجة إيجابية.

بسمة اعترفت في المداخلة بأنها لم تلتزم كثيرا بالإجراءات الاحترازية، حيث إنها من الممكن أن تكون قامت بخلع الكمامة لمدة نصف ساعة أو ساعة، ومنها أصيبت بالفيروس، لكنها قالت بأن الأعراض التي شعرت بها كانت أعراض بسيطة حيث لم يظهر عليها أي أعراض بداية ولكنها فقدت حاسة الشم بعد يومين.

وناشدت بسمة الجميع عدم اهمال الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس، ودعت الى الحرص والحفاظ على التباعد الاجتماعي.

وتعتبر بسمة من أولى النجمات اللواتي أعلنّ شفائهن بفيروس كورونا من ضمن المصابين بالمهرجان.

مستجدات كورونا بين نجوم الجونة

خلال الأسبوع الحالي، ازدادت عدد الإصابات بكورونا بين المشاهير خاصة ممن حضروا مهرجان الجونة وآخرهم كان ميس حمدان وسلمى أبو ضيف بينما أثار أسر ياسين الجدل بعد اعلان فقدانه لحاسة التذوق قبل يومين إلا انه قال خلال مداخلة بالفيديو مع الإعلامي عمرو أديب في برنامجه "الحكاية" الذي يُعرض عبر شاشة MBC مصر، أنه بمجرد عودته من مهرجان الجونة السينمائي، شعر بأعراض مشابهة لنزلات البرد، فحرص على تبليغ كل أصدقائه الذين خالطوه مؤخرا، لتحذيرهم، وبدأ يتعامل على أنه مصاب بفيروس كورونا.

وكشف آسر ياسين أنه لم يقم بعمل مسحة من أجل التأكد من إصابته بالفيروس، قائلاً "لم أقم بعمل مسحة كورونا والدكتور قال لي إنني لدي كورونا وأنا أتعامل معها على هذا الأساس، وأعاني من أعراض خفيفة، كالصداع وارتفاع طفيف في درجات الحرارة".

في المقابل طمأن كل من يسر وخالد الصاوي ورانيا يوسف وبشرى الجمهور بعدم اصابتهم بكورونا بعد خضوعهم للفحوصات اللازمة.