إنجي وجدان تثير التساؤلات بصورتها من المستشفى.. فهل تنتظر طفلها الثاني؟

إنجي وجدان الفنانة المصرية أثارت تساؤلات جمهورها اليوم، الأربعاء، بعد أن عادت للتفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد غياب دام لعدة أسابيع، وقامت بنشر أحدث صورها على انستجرام.

إنجي وجدان تثير تساؤلات الجمهور بصورة من المستشفى

إنجي وجدان شاركت متابعيها وأصدقائها بصورة حديثة لها، لكنها أثارت الجدل والتساؤلات بين جمهورها، حيث ظهرت وهي مستلقية على السرير داخل المستشفى، ومرتدية الملابس الخاصة بالعمليات الجراحية، واكتفت بالتعليق على الصورة قائلة: "إنني أستعد".

ولم تكشف إنجي وجدان سبب خضوعها للجراحة بعدما نشرت الصورة، وتركت الأمر لتخمينات الجمهور، حيث تساءل البعض عما تعاني منه النجمة المصرية، وما إذا كانت مريضة أم لا، لإيما حرص عدد من أصدقائها على التعليق على صورتها، إلا أن تعليقاتهم كشفت عن أن الفنانة على وشك استقبال مولودها الثاني.

هل تنتظر إنجي وجدان طفلها الثاني؟

وبالرغم من أن الفنانة المصرية لم تكشف عن حملها من قبل، إلا أن بعض أصدقائها المقربين أعلنوا عن أنها تستعد للدخول إلى غرفة العمليات لاستقبال طفلها الثاني، ومن بين هؤلاء الفنان علي الطيب الذي علق قائلاً: "تقومي بالسلامة إن شاء الله انتي والنونة يا نوجة"، فيما كتبت شهد رمزي "حبيبتي سلامتك.. أتمنى أن تكوني بخير.. مجرد ولادة".

بينما الممثل الشاب مروان مسلم الذي تجمعه علاقة صداقة وطيدة بالفنانة إنجي وجدان، فأجاب على تساؤلات بعض متابعيها، حول حالتها الصحية وما إذا كانت تعاني من مرض ما، وكتب: "طفل جديد في الطريق"، ومن المعروف أن إنجي لديها طفل يدعى إسماعيل ويبلغ من العمر 4 أعوام.

أحدث أعمال إنجي وجدان

وكان أحدث أعمال الفنانة إنجي وجدان هو مشاركتها في مسلسل "ونسني" الذي عرض في رمضان الماضي وقام ببطولته عدد من النجوم الشباب ومنهم محمود الليثي وحازم إيهاب وأحمد سلطان وبسنت شوقي وأسامة عبد الله وحنان سليمان وسامي مغاوري وعدد كبير من ضيوف الشرف، وهو من تأليف تامر فرج وإخراج رامي رزق الله.

وقبلها قدمت إنجي أولى بطولاتها المطلقة في الدراما وهو مسلسل "طلعت روحي" الذي لعب بطولته بجانب إنجي وجدان كل من نيكولا معوض وتامر فرج وهبة عبد العزيز وإنعام سالوسة وأحمد فريد وإسلام إبراهيم وميار الغيطي وتدور أحداثه حول "داليدا" وهي فتاة تطمح في أن تكون عارضة أزياء مشهورة، لكنها تتعرض لحادث سير، يقلب حياتها رأسًا على عقب.