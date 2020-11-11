فيديو منى واصف تتحدث عن سبب رفضها الزواج مجددًا وتكشف قائمة المطربين المفضلين لديها

منى واصف النجمة السورية تحدثت عن علاقتها بزوجها الراحل المخرج محمد شاهين، وسبب رفضها الزواج من بعد وفاته عام 2004، كما تحدثت أيضًا أن أبرز نجوم الغناء المفضلين لها، والتي تحب الاستماع لهم، خلال تسجيل صوتي لبرنامج "ET بالعربي".

سبب رفض منى واصف الزواج مرة أخرى

منى واصف أكدت أنها رفضت الزواج مرة أخرى بعد وفاة زوجها وشريك حياتها المخرج محمد شاهين، لافتة إلى أنها عرض عليها الزواج بالفعل حوالي 3 مرات منذ هذا الوقت، لكنها رفضت تلك العروض.

النجمة السورية كشفت سبب رفضها الزواج بعد وفاة رفيق حياتها، وأكدت أنها ظلت متزوجة منه لمدة 42 عامًا، وبينهما قصة حب كبيرة، إضافة إلى العشرة، وتابعت: "زوجي كان محترم.. وشو ناقصني عشان اتزوج مرة تانية؟.. أنا امرأة مستقلة".

مشاعر منى واصف حول فكرة تقدمها في العمر

ولفتت النجمة القديرة إلى أنها لا ترفض فكرة زواج المرأة أكثر من مرة، خاصة إذا كانت المرأة لا تستطيع العيش بدون رفيق، لكن إذا قامت بتطبيق الأمر على نفسها فهي ترفض تلك الفكرة، خاصة وأنها تعتبر نفسها امرأة مستقلة لا ينقصها شيء.

في سياق آخر، أكدت النجمة منى واصف أنها ليس لديها أي أزمة مع فكرة التقدم بالعمر، وأنها متصالحة مع تجاعيد وجهها، كما أنها دائمًا تحتفل بعيد ميلادها وترقص وتغني فيه، كما كشفت عن قائمة نجوم الغناء الذين تحب صوتهم والاستماع إلى أغانيهم، ومن بينهم الفنان الإماراتي حسين الجسمي الذي قالت عنه: "إذا بدي أبكي بسمع حسين الجسمي".

قائمة المطربين المفضلين لدى منى واصف

كما عبرت عن حبها لكل من ماجد المهندس وسعد لمجرد وفيروز وشيرين عبد الوهاب ونجوى كرم، لافتة إلى أنها تحب الأغاني الشبابية ومتابعة جيدة لكل جديد.

الجدير بالذكر أن أحدث أعمال النجمة القديرة هو مسلسل "الهيبة- الرد" الذي يعرض حاليا عبر منصة شاهد، ويشارك في بطولته كل من تيم حسن وديمة قندلفت وعادل كرم ومن إخراج سامر البرقاوي وتأليف ورشة عمل يُشرف عليها الكاتب فؤاد حميرة.

وكان فريق عمل مسلسل "الهيبة" قد كشف عن مفاجأة مؤخرًا وهي تقديم فيلم سينمائي يلخص قصة وأحداث المسلسل منذ بدايته، ولكنه لم يتم الاستقرار على تفاصيل الفيلم بعد، بينما أكدت منى واصف أنها تتمنى المشاركة في الفيلم الذي يتم التجهيز له حاليا والمستوحى من المسلسل، وذلك بعد إعجابها بالفكرة وحبًا في الشركة المنتجة والمخرج سامر البرقاوي، مشيرة إلى أنها لم تهتم بفكرة مساحة الدور سواء كان كبيرا أو صغيرا، لكنها تهتم بقيمته.