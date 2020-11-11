فيديو مهند الحمدي يدافع عن "دفعة بيروت": "المسلسل ليس جريئًا والقادم أعظم"

"دفعة بيروت" المسلسل الذي بدأ عرضه على منصة شاهد قبل أسابيع، استطاع أن يحقق نجاحًا كبيرًا بين متابعيه، لكنه أيضًا لاقى انتقادات من قبل البعض، الذين اعتبروا فكرته جريئة أكثر من اللازم، وهو ما جعل الفنان السعودي مهند الحمدي حريصا على الدفاع عن المسلسل.

مهند الحمدي يدافع عن "دفعة بيروت"

مهند الحمدي أكد في اتصال مع برنامج "MBC Trending" الذي يعرض عبر شاشة MBC4، أن المسلسل ليس جريئًا كما يعتقد البعض، لافتًا إلى أن البعض من الوسط الفني، كانوا يتمنون منذ فترة طويلة، تقديم عمل درامي عربي بنفس جودة "دفعة بيروت"، مُضيفًا: "المسلسل مش جريء وكنا من زمان نفسنا نسوي فن نوصل فيه لمرحلة الكواليتي اللي سويناه بهذا العمل"

مهند الحمدي يشوق الجمهور لأحداث "دفعة بيروت" المقبلة

ودافع مهند الحمدي عن مسلسل "دفعة بيروت" وأكد أن المسلسل ناجح بكل المقاييس، وهذا لا ينفي وجود بعض الانتقادات، مشيرًا إلى أن الانتقادات أمر طبيعي لأي عمل ناجح، وتابع: "المستوى اللي سويناه شيء مرة كبير، وإذا البعض شافوا إن دا جريء، فـ حابب أقول إن دا ولا شيء والقادم أعظم"، حيث شوق الجمهور لأحداث مهمة وجريئة في الحلقات المقبلة.

وتحدث مهند الحمدي عن دوره بالمسلسل وتقديمه لشخصية منصور، وأوضح أن هذه الشخصية منذ أن بدأ يحضر لها، وهو مقتنعا بأنه شخص مكروه ومستهتر ويتسبب في ضرر جميع من حوله.

معلومات عن مسلسل "دفعة بيروت"

الجدير بالذكر أن "دفعة بيروت" حقق حالة من الجدل كبيرة منذ عرضه على منصة شاهد، ونجح في خطف أنظار المتابعين، والعمل يشارك في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم منهم الفنانة فاطمة الصفي، مهند الحمدي، نور الغندور، حمد أشكناني، خالد الشاعر، نور الشيخ، علي كاكولي، محمود نصر، كارلوس عازار، مجدي مشموشي، لولوة الملا، والعمل من تأليف هبة مشاري حمادة، وإخراج علي العلي.

ويعتبر العمل هو استكمال لمسلسل "دفعة القاهرة" الذي عرض في شهر رمضان لعام 2019، وتدور الأحداث في ستينيات القرن العشرين مع طلبة من عدة دول عربية يسافرون إلى بيروت حيث يدرسون هناك في الجامعة، وتقع لهم عدد من الأحداث المثيرة.