بوبي تشين يعلّم تقنيات الطبخ في "بكُل بَساطة –Keep It Simple "

من "أعمال شاهد الأصلية"، يبدأ عرض برنامج "بكُل بَساطة –Keep It Simple " مع الشيف العالمي بوبي تشين على "شاهد VIP".

وفي خلال شهر نوفمبر الذي أعلنته "شاهد VIP" شهر المطبخ، يحوّل تشين العبارة التي رافقته على مدار مواسم برنامج "Top Chef"، إلى عنوان برنامج متخصّص بالطهي والمطبخ العالمي.

في كل حلقة، يشرح تشين بأسلوب سهل أبسط تقنيات الطهي التي اكتسبها خلال مشواره المهني. ويوضح قائلًا: "أشارك في هذا البرنامج مع الناس معرفتي وثقافتي في مجال الطهي، وبعض التقنيات في تحضير أطباقي الخاصة"، مشيرًا إلى أن "نجاحي في مهنتي أعطاني القدرة على نقل أفكاري وتقنياتي لفريق عملي، حيث أتعامل مع طباخين ليسوا من أصحاب الخبرة الطويلة، وأعدّهم كي يكونوا جاهزين أكثر لتلقي الأفكار الجديدة من دون التمسك بأفكار وتقنيات مسبقة".

يعمد تشين خلال الحلقات تعليم المشاهدين مبتدئين في عالم الطبخ كانوا أو محترفين على تنفيذ أطباق متقنة، ويقول عن ذلك: "برنامج "بكُل بَساطة –Keep It Simple " هو "خلاصة ما اكتسبته من الآخرين وما اكتشفته بنفسي، وما عرفته خلال أسفاري وجولاتي على المطابخ العالمية".

في موازاة هذا البرنامج، تعرض "شاهد VIP" برنامجَي طبخ آخرين خلال شهر نوفمبر الحالي، هما "Morocco Celebrity Chef" و"Genius Kitchen" الّذي يشمل برامج عدّة منها: "عروستنا"، "أحلى جمعة"، "حورية المطبخ"، "ولا بالأحلام"، "من الفرن"، "لي لوحدي" وغيرها.



من "أعمال شاهد الأصلية" ، يعرض برنامج "بكُل بَساطة –Keep It Simple " " في 6 حلقات، كل خميس على "شاهد VIP".