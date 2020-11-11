وأكدت أنها تعافت بعد مرورها بمضاعفات كبيرة، مشيدة بالجهد الكبير الذي بذله الطاقم الطبي، فضل وزارة الصحة المصرية ومستشفى الحكومية واطباء وممرضين وحكيمات المستشفى الحكومة.
وحرصت الفنانة نشوى مصطفى على تقديم عدد من الأطباء للمتابعين عبر صفحتها بموقع فيس بوك، وأكدوا جميعهم أن معاملة كل النزلاء تتم على قدر متساو.
كان مستشار وزير الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة الدكتور خالد مجاهد، قد أكد في وقت سابق أن الحالة الصحية للفنانة نشوى مصطفى جيدة جدا وفي تحسن مستمر وتتلقى الخدمة الطبية على أكمل وجه.
وكانت الفنانة نشوى مصطفى، قد أعلنت إصابتها بفيروس كورونا من خلال تدوينة على حسابها الشخصى على موقع "فيس بوك"، ليتم نقلها إلى مستشفى العزل بالعجوزة ووضعها على جهاز التنفس الصناعي بعد تدهور حالتها الصحية أثناء فترة العزل المنزلي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد تجاوزها محنة كورونا.. نشوى مصطفى تتحدث لأول مرة من المستشفى.. فيديو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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