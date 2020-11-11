فنانة تعلن حملها “دون زواج” وتطلب من المجتمع الرحمة

تونس/دوت الخليج الاقتصادية

أعلنت الفنانة التونسية عائشة عطية يوم الثلاثاء، عن حملها “دون زواج”، مؤكدة أنها في الشهر الرابع من الحمل، وأن والد طفلتها هو حبيبها السابق والذي “كان قد وعدها بالزواج”.

وفي صورة نشرتها عبر حسابها على “إنستغرام”، أعربت عطية عن حزنها وخوفها من مصير ابنتها التي لم تنجبها بعد، والتى أطلقت عليها اسم “مايا”.

وطلبت عطية من المجتمع أن يرحمها هي وابنتها، متأسفة عن “الخطأ الذي قامت به”، مشيرة إلى أنه لا ذنب للطفلة في ذلك.

وقالت: “ما ذنب الطفلة أن ينتقم الناس منها ويطلقون عليها اسم ابنة حرام”، راجية أن يرحمها المجتمع.

وصدم الخبر رواد السوشال ميديا الذي وضع الحق أولاً على والدتها التي قبلت أن تسلم جسدها من دون عقد زواج يثبت حقوقها، كما أبدوا تعاطفهم مع الطفلة الصغيرة التي ستعيش دائماً تحت شعار “بنت حرام” من دون أن تتمكن من الحصول على حقوقها الطبيعية بسبب فعلة والدها أيضاً الذي هرب كالفأر من المسؤولية.

يشار إلى أن الفنانة عائشة عطية ممثلة ومغنية تونسية من مواليد 1991، اشتهرت للجمهور بدور نجلاء في المسلسل التونسي “ناعورة الهواء”، كما أنها شاركت بفيلم “أنا عائشة” عام 2016، أيضاً شاركت فى الفيلم المصرى “بسلامتو” عام 2017، وعرفت عائشة عطية للجمهور بصورها الجريئة عبر إنستقرام الذي يتابعها عليه أكثر من 2 مليون شخص.

المصدر : https://medadpress.com/?p=2090