“زخارف الماندالا بألوان الإكريليك” حلقة عمل لفردوس شافي

كتب – خالد بن خليفة السيابي:

تقدم الفنانة التشكيلية فردوس شافي غدا الجمعة وعبر منصة زوم حلقة عمل بعنوان ( زخارف الماندالا بألوان الإكريليك) حيث تتضمن أربعة محاور وهي ( مقدمة عن فنون الماندالا )، ( الألوان المستخدمة في فنون الماندالا )، ( آلية اختيار الألوان )، ( تقنيات التلوين المختلفة ) وسيتم التركيز بشكل كبير على فن التلوين وكيفية استخدام اللون المناسب في المكان المناسب، وستقوم الفنانة باستخدام العديد من الأدوات الهندسية التي تصقل مهارة كل مشارك بالحلقة.

وتأتي هذه الحلقة لتعريف الناس بفن الماندالا أو كما يطلق عليه فن البهجة وهو عبارة عن أشكال هندسية، دوائر ونقوش تنتج لوحات بهيجة وتحتاج من الفنان التأني والصبر والهدوء أثناء رسمها لكسب عمل أنيق ومثالي. وفي هذا الإطار تقول الفنانة فردوس شافي: هذا الفن بدأ في منطقة التبت بالهند، ثم انتشر بعد ذلك في العديد من دول العالم، والماندالا هي عبارة عن دائرة تتكرر فيها الدوائر والأشكال الهندسية وكلما تعمق الرسام في دائرته كلما وصل إلى تركيز وهدوء داخلي عميق، وفن زخارف الماندالا أو كما يعرف فن الزخارف الدقيقة أو فن البهجة، هو الفن العجيب والبهيج الذي يجمع مابين خصائص الزخارف النباتية والهندسية وغيرها من الزخارف مما يجعله مختلفا عن باقي الزخارف التقليدية. وأضافت: سوف أقوم بتدريب المشاركين وتمكينهم بتقنيات التلوين المختلفة، حيث سيكون النصيب الأكبر من الحلقة التركيز على التلوين وألوان الأكريليك بالتحديد عوضا عن التركيز في الأساسيات والتخطيط كما في كان في سابق الحلقات المنفذة في المجال، ويعد التلوين واحدا من الفنون المرتبطة بتخفيف وعلاج التوتر، ويأتي فن الماندالا على رأس قائمة الفنون المرتبطة بالراحة وتفريغ الطاقة السلبية. يذكر أن الفنانة فردوس شافي، منتسبة لدى الجمعية العمانية للفنون التشكيلية وعضو لدى بيت فن صحار ومنارة العرب للثقافة والفنون قسم الفنون التشكيلية وأيضا عضو في رؤى عربية وغيرها من الجمعيات الفنية، ولديها عدة مشاركات فنية محلية ودولية.