حياة الإنسان والمناسبات محور اهتمام المصور محمد الشعيلي

كتب ـ يوسف بن سعيد المنذري :

لكل صورة تلتقطها عدسة المصور حكاية لا يعرف تفاصيلها إلا صاحبها الذي دفعه شغفه لكبسة زر قد سبقتها التضحية بالجهد والوقت وخطة واضحة المعالم في اختيار المكان المناسب الذي سيختزل محتوى الصورة حسب المجال الذي يميل له حيث يظن البعض بأن مهمة التصوير سهلة وفي متناول اليد لكنها أحيانا بالغة الصعوبة ويسعى المصورون لتجاوزها من أجل تحقيق أهدافهم.

في كل مرحلة رؤية فنية واقعية يقيس من خلالها المصور مدى التطور الذي وصل إليه وكيفية معالجة نقاط الضعف، وعندما نسلط الضوء للمصورين العمانيين فقد تجاوزوا حدود الإبداع وانتزعوا المراكز المتقدمة في محافل التصوير العالمية ولم يأت هذا التميز بمحض الصدفة إنما سبقه حلقات التعلم ورحلات خوض التجارب وتلقي النقد الهادف والتنافس في توثيق كنوز عُمان الأثرية والعادات والتقاليد.

المصور محمد بن سليمان الشعيلي طالب بجامعة التقنية والعلوم التطبيقية أحد المصورين البارزين في ساحة الفوتوغرافيا العمانية، وقد بدأ يشق طريقه نحو الفضاء الفوتوغرافي في عام 2013 حيث كانت بدايته متواضعة جدا وذلك بإقتناص الفرص التي يجد فيها الكاميرا ليغامر في تجربتها بشكل عشوائي، لكن الهدف بقي عالقا لدى الشعيلي للتميز في مجال التصوير حيث أدرك أن البداية محطة من محطات متوالية ويجب أن لا يرفع الراية من المحطة الأولى التي غالبا ما تكون محفوفة بالأخطاء والعشوائية نظرا لقلة الخبرة وعدم المعرفة، ثم استغل المصور محمد الشعيلي شبكة الإنترنت لتعلم الأساسيات التي ستقوده نحو اخراج عمل فني متقن حيث استمر في تعلم الإعدادات ويخوض المزيد من التجارب لتمكين مستواه وتطويره وذلك من خلال تقديم أعماله للمختصين في المجال لاستكشاف نقاط الضعف.

وحول العدسة وميولاتها عند (الشعيلي) يقول: عدستي تميل نحو توثيق حياة الإنسان العماني حيث أقتنص المناسبات الوطنية والاجتماعية التي تتيح للمصور المكان المناسب لتوثيق أجمل الصور وفق الرؤية التي تناسبه، كما تساهم هذه الأعمال في التعريف محليا ودوليا بما تتميز به كل ولاية من فنون شعبية وتقاليد وعادات في خضم تزايد مواقع التواصل الإجتماعي والتي تفسح للمصورين مساحات شاسعة لنشر أعمالهم حيث أصبحت مسألة الإطلاع على أعمال الآخرين سهلة جدا، وأضاف : في مثل هذه المناسبات تتطلب سرعة البديهة من المصور حيث تلوح بعض اللقطات التي لا يمكن أن تفوت وهنا تلعب عين المصور الدور البارز لتوثيق المشهد.

يطمح (الشعيلي) لرفع اسم السلطنة في مجال التصوير الفوتوغرافي حيث شارك في العديد من المسابقات والمعارض المحلية والدولية ونال عددا من الميداليات الفخرية والقبولات من 7 دول مختلفة.