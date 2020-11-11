السلطنة تشارك في الاجتماع التحضيري لوكلاء الثقافة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

مسقط ـ الوطن:

شاركت السلطنة ممثلة في وزارة الثقافة والرياضة والشباب للثقافة أمس، في الاجتماع التحضيري لأصحاب السعادة وكلاء الثقافة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وذلك بدعوة من الأمانة العامة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ومثل السلطنة في الاجتماع سعادة السيد سعيد بن سلطان البوسعيدي وكيل وزارة الثقافة والرياضة والشباب للثقافة. يسبق هذا الاجتماع التحضيري اجتماع أصحاب السمو والمعالي وزراء الثقافة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتطرق للعديد من الموضوعات المدرجة على جدول الاجتماع من أهمها الخطة التنفيذية للاستراتيجية الثقافية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والفعاليات الثقافية الخليجية المشتركة، ومركز الترجمة والتعريب والاهتمام باللغة العربية الذي ستستضيفه السلطنة كأحد أجهزة الأمانة العامة بدول المجلس، وكذلك مجالات العمل الثقافي المشترك بين دول المجلس وعدد من الدول الصديقة والهيئات والمؤسسات الدولية المعنية بالشأن الثقافي، كما تضمن الاجتماع متابعة تنفيذ قرارات الاجتماع الثالث والعشرين لأصحاب السمو والمعالي وزراء الثقافة بدول المجلس.

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