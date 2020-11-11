 نشوى مصطفى تغادر المستشفى بعد شفائها من كورونا.. فيديو 



نشرت الفنانة نشوى مصطفى فيديو جديد عبر حسابها الشخصي بشبكة التواصل الاجتماعي فيس بوك، أثناء مغادرتها احد المستشفيات الحكومية التي حجزت بها خلال فترة علاجها من فيروس كورونا.

وحرصت نشوى على التقاط الصور التذكارية مع طقم التمريض والأطباء الذين أشرفوا على علاجها، كما أهداها أحد الأطباء تاجا.

وقالت نشوى خلال الفيديو: "أنا دخلت المستشفى وأنا بموت، وبفضل ربنا وبفضل دعواتكم ربنا نجاني وقمت من تاني".

وعلق أحد الأطباء، مؤكدا أنها دخلت المستشفى في حالة متأخرة جدا، وتصارع الموت بشكل حقيقي، حيث إن نسبة الأكسجين في الدم ضعيفة.



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