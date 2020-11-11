القصة الكاملة.. الفنانة نشوى مصطفى من الإصابة بفيروس كورونا وحتى إعلان تعافيها

اصيبت الفنانة نشوي مصطفي منذ فترة قصيرة بفيروس "كورونا" لتعلن اليوم من خلال بث مباشر عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عن تعافيها، وفي التقرير التالي نرصد القصة الكاملة ..

نشوي مصطفي تعلن عن اصابتها بفيروس "كورونا"

أعلنت الفنانة نشوى مصطفى إصابتها بفيروس كورونا المستجد وطالبت كل من خالطها باتخاذ الإجراءات الاحترازية وإجراء التحاليل والفحوصات الطبية اللازمة.

وكتبت عبر حسابها على فيسبوك:" ادعولى عملت أشعة مقطعية على الرئة والنتيجة لسه طالعة وللأسف كورونا أي حد اتقابلنا خلال الفترة اللي فاتت أرجوكم يعمل تحليل لو سمحتم الموضوع مش سهل ماتستهونوش خللو بالكم الكورونا رجعت بشدة — ألم رهيب ربنا ما يكتبه على عدو ولا حبيب ربنا يحافظ عليكم يارب ادعولى".

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نشوي مصطفي تستغيث بوزارة الصحة

أفصحت الفنانة نشوى مصطفى عن مستجدات حالتها الصحية بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وكتبت عبر حسابها على موقع فيس بوك، قائلة: "أنا باموت حرفيًا بروتوكول العلاج معملش حاجة حد يساعدنى من وزارة الصحة ويقولى أروح أنهى مستشفى.

وصول نشوي مصطفي الي مستشفي العزل

أكد نجل الفنانة نشوى مصطفى أنها استقلت سيارة إسعاف لنقلها إلى أحد المستشفيات، موجها الشكر إلى وزارة الصحة ونقيب الممثلين.

وكانت الفنانة بشرى تواصلت مع الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة لنقل الفنانة نشوى مصطفى إلى أحد مستشفيات العزل، كما تواصل معها أيضًا الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية.

مطاردة الجمهور لنشوي مصطفي

تصدرت الفنانة نشوى مصطفى، مؤشرات البحث جوجل خلال، وذلك بعد نقلها إلى المستشفى إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

شائعة وفاة نشوي مصطفي بسبب فيروس كورونا

كانت بعض الصفحات على موقع فيس بوك قد أشارت إلى وفاة الفنانة نشوى مصطفى بعد أيام من دخولها المستشفى للعلاج من فيروس كورونا المستجد.

وجهت الفنانة نشوي مصطفي، الشكر إلى كل زملائها في الوسط الفني الذين وقفوا بجوارها في محنتها الأخير عقب إصابتها بفيروس كورونا.

شفاء نشوي مصطفي من "كورونا" وخروجها من المستشفي

اعلنت الفنانة نشوي مصطفي تعافيها من فيروس "كورونا"،وذلك من خلال بث مباشر علي حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"