في أحدث ظهور لها.. عبير صبري لـ جمهورها: نرجع بقى نشرب فيتامين c

نشرت الفنانة عبير صبرى، صورة لها عبر حسابها بموقع التواصل الإجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام .

وعلقت عبير صبرى على الصورة قائلة " نرجع بقي نشرب فيتامين c " .

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يُذكر أن عبير صبري شاركت في بطولة مسلسل "خيانة عهد" مع عدد من النجوم منهم يسرا وجومانا مراد وخالد سرحان والمسلسل من تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز.

المسلسل تدور أحداثه فى إطار اجتماعى حول أم تدعى عهد وتعمل صاحبة مصنع ملابس وتتعرض لعديد من الأزمات في حياتها وابنها أيضا.