نيللي كريم ترد على انتقادات طالت فيلم "خط دم"

وقالت "نيللي" من خلال اللقاء: "انا مش من الناس اللي بتزعل خالص ودي حاجة لطيفة من الجمهور، معنى كدة ان الناس اتفرجت علي الفيلم بغض النظر عن الفيلم عجبهم ولا معجبعمش، وفي الاخر الجمهور حر.
ومن ناحية اخري تشارك نيللي كريم في بطولة فيلم "الثلاثاء 12"، لتسجل التجربة الأولى لها في السينما الإماراتية، إلى جوار عدد كبير من الفنانين، بينهم: باسم ياخور وعمر ميقاتي وبديع أبو شقرا وستفيني عطا الله وجويا جبور وبيير سمعان ونور إيهاب وكارول عبود.
وتدور أحداث الفيلم عن بلوغ سن الرشد لثلاث فتيات يبلغن من العمر 14 عامًا يكافحن مع والديهن لتحقيق أحلامهن على الرغم من الاختلافات الاجتماعية والدينية، وكل واحد من الأبطال يواجه معضلات وتحديات لا يمكن تجنبها، أمل رياضية وسلمى عازفة بيانو ونور راقصة يتمردن لتحقيق أحلامهن.
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