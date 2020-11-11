إنجي وجدان تضع مولودتها الجديدة وهذا اسمها..شاهد

فاجأت الفنانة انجى وجدان جمهورها بوضع مولودتها الجديدة " نازلي" ونشر صورة له معها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام .

وعلقت قائلة " الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات رزقني الله اليوم بابنتي نازلي الوتيدي بارك الله فيها

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كان أول ظهور لها كممثلة على شاشة التلفزيون عام 2006 من خلال أداء دور داليا أخت تامر في المسلسل الكوميدي (تامر وشوقيه).

كما شاركت في فيلم (اتش دبوور) وقدمت فيه دور أرواح بنت السواق والذي ظهرت فيه في شكل جديد، وأيضا ظهرت كضيفة شرف بشخصية داليا في فيلم طير أنت.